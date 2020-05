Rossella Brescia in lacrime su Instagram: svelato il motivo

Lacrime per Rossella Brescia sul proprio account ufficiale Instagram. La conduttrice radiofonica infatti si è fatta immortalare dal compagno, Luciano Cannito, mentre piangeva sul pavimento. Inizialmente i fan si sono preoccupati in quanto la Brescia è sempre molto allegra sui social, ma a fare chiarezza ci ha pensato proprio Cannito.

A quanto pare infatti non erano lacrime di disperazione, ma di commozione. Rossella Brescia era infatti intenta a vedere This is Us, una serie tv che in passato ha commosso anche Laura Pausini. “Non potete non vederla, serie stupenda” ha scritto nel post, immediatamente commentato dalla Pausini, che ha osservato come "sono anni che rompo le scatole a tutti perché VA VISTA!!! Cambia la vita!”. A quanto pare anche Paola Perego e Tosca D'Aquino si sono aggiunte alla lista delle VIP che si stanno cimentando con il binge watching della serie.

Rossella Brescia ha trascorso il periodo di quarantena insieme al marito a casa, a cui è legata dal 2006, dopo aver lasciato il regista Roberto Cenci nel 2004 a seguito di una relazione di quattro anni.

Proprio qualche giorno fa, Laura Pausini ha raccontato la sua malattia, che le ha tolto la voce per circa quattro mesi, e di cui era a conoscenza solo Pippo Baudo.