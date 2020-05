Roswell New Mexico: tutti i dettagli del nuovo episodio 'American Woman'

La CW ha rilasciato in queste ore la sinossi della decima puntata della seconda stagione di "Roswell New Mexico", intitolata "American Woman", che sarà in onda dal 18 maggio sulla rete ufficiale The CW.

Questa seconda stagione ha esplorato molto il passato dei protagonisti della serie tv Isobel (Lily Cowles), Michael (Michael Vlamis) e Max (Nathan Parsons) andando ad indagare sulle risposte che i ragazzi si pongono su chi sono davvero e da dove vengono.

L'apertura di stagione ha visto infatti indagare l'incidente UFO avvenuto nel 1947, dal quale Nora (Kayla Ewell) e Louise (Cassandra Jean Amell) escono indenni e sfuggono a Tripp e alle forze militari portando i baccelli alieni contenenti presumibilmente proprio Isobel, Max e Michael.

Dalla prima stagione di "Roswell New Mexico" sappiamo che Nora è morta dopo anni di sperimentazioni, mentre Michael ha appreso che Nora e Louise sono riuscite a rimanere nascoste nella fattoria Long per un anno. Maria (Heather Hemmens) è probabilmente invischiata nelle sperimentazioni che il governo faceva su sua nonna in relazione ai poteri alieni da lei posseduti, dunque ci si aspetta che in questa seconda stagione ci siano ulteriori sviluppi.

Dalla sinossi di "American Woman" trapelano dettagli interessanti: verranno esplorate le connessioni aliene della famiglia di Alex (Tyler Blackburn), che oltre al suo prozio Tripp, direttamente coinvolto nell'incidente del 1947, darà una svolta all'intera trama rivelando particolari inaspettati. E anche Liz (Jeanine Mason) dovrà fare i conti con il suo passato, aiutando suo padre Arturo (Carlos Compean) ad affrontare una minaccia imminente.

Intanto sono uscite le foto con Jamie Clayton e potete dare un'occhiata al poster ufficiale della seconda stagione di "Roswell New Mexico".