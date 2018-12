Roswell New Mexico: Liz e Max al centro del poster ufficiale del reboot televisivo

A solo un mese di distanza dalla messa in onda della premiere, l'emittente americana CW ha diffuso in rete il poster ufficiale di Roswell New Mexico, reboot della celebre serie TV molto in voga negli anni '90. L'attenzione è focalizzata sui nuovi protagonisti Liz Ortecho e Max Evans.

La prima, interpretata da Jeanine Mason, lavora come ingegnere biomedico ed è figlia di immigrati privi di documenti che ritorna a malincuore nella città natale di Roswell, nel New Mexico. Qui scoprirà una verità scioccante sulla sua cotta adolescenziale, Max Evans, che nel frattempo è divenuto un poliziotto: è un alieno che ha tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali per tutta la sua vita. A vestirne i panni ci penserà Nathan Parsons.

La ragazza protegge il suo segreto mentre i due si riconnettono e iniziano a indagare sulle sue origini, ma quando un attacco violento e una copertura governativa di vecchia data indicano una presenza aliena più grande sulla Terra, la politica della paura e dell’odio minaccia di esporlo e distruggere la loro storia d’amore.

Il pilot di Roswell New Mexico sarà diretto da Julie Plec, creatrice di The Vampire Diaries, e scritto da Carina Adly MacKenzie, la quale fungerà anche da produttrice esecutiva. La prima stagione del reboot, composta da episodi della durata di un'ora ciascuno, debutterà il 15 gennaio 2019 subito dopo il ritorno in scena della quinta stagione di The Flash.