Roswell, New Mexico: il poster della seconda stagione della serie The CW

Uno degli show più apprezzati in onda su The CW negli Stati Uniti sta per tornare con la seconda stagione. Si tratta di Roswell, New Mexico, moderno reboot della serie di fine anni '90 in programma sul network ormai defunto The WB. In attesa di scoprire quali saranno le trame della seconda stagione, The CW ha pubblicato il poster ufficiale.

Il poster mostra il cast della serie in piedi nel deserto con lo slogan 'Il destino rinato'. Roswell, New Mexico segue le vicende di Liz Ortecho (Jeanine Mason), che torna a casa a Roswell e scopre che la sua cotta adolescenziale Max Evans (Nathan Parsons), così come sua sorella Isobel Evans-Bracken (Lily Cowles) e l'amico Michael Guerin (Michael Vlamis), in realtà sono alieni che hanno mantenuto le loro capacità soprannaturali e le hanno nascoste per tutta la vita.



"Sono molto orgogliosa e mi sto sforzando di farla bene. Penso che lo siamo tutti. Stiamo cercando tutti di far sembrare il New Mexico composto da gente di una piccola città che lotta per essere onesta" ha dichiarato Jeanine Mason.

Il finale di stagione ha visto Max, Isobel e Michael sconfiggere Noah Bracken (Karan Oberoi), il marito di Isobel che si è rivelato essere un pericoloso alieno assassino, responsabile della morte della sorella di Liz, Rosa. Con Noah scomparso e dopo aver scoperto il corpo di Rosa in uno dei baccelli alieni, Max usa i suoi poteri per riportarla in vita, uccidendosi nel tentativo e provocando una forte disperazione in Liz.

Tra le novità, Jason Behr sarà nella seconda stagione di Roswell, New Mexico; Behr è uno degli storici interpreti della serie originale.

Roswell, New Mexico è stata rinnovata per una seconda stagione lo scorso aprile e ora sta per tornare con inuovi episodi.