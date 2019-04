Roswell, New Mexico: rinnovata per la seconda stagione la serie The CW

TVLine conferma che The CW ha rinnovato ufficialmente per una seconda stagione il serial Roswell, New Mexico, adattamento dei romanzi per ragazzi Roswell High, scritti da Melinda Metz, dopo Roswell. Lo show è in onda dallo scorso 15 gennaio e grazie al buon riscontro che hanno ottenuto i primi episodi ora è arrivata la conferma.

Roswell, New Mexico ha per protagonista Jeanine Mason che interpreta la ricercatrice biomedica Liz Ortecho, una donna che decide di tornare a casa dopo un decennio lontana, scoprendo che il luogo è rimasto pressoché uguale a come l'aveva lasciato.

Lo show, nella seconda stagione, dovrebbe riprendere esattamente da dove si è interrotta la prima parte, con le conseguenze di ciò che un personaggio ha deciso al termine del primo ciclo di episodi.



Nel cast ritroviamo Nathan Parsons nei panni di Max, Michael Vlamis in quelli di Michael Guerin e Lily Cowles nelle vesti di Isobel Evans-Bracken.

"Rose pensa di essersi appena svegliata dopo una brutta sbornia, ed è molto confusa" afferma la showrunner Carina Adly McKenzie "Liz sembra un po' diversa e lei dovrà imparare ad adattarsi".

Il ritorno di Shiri Appleby in qualità di regista, come confermato in precedenza, ha impreziosito ulteriormente la prima stagione mentre il trailer del reboot di Roswell aveva già mostrato l'atmosfera e le ambientazioni di questo nuovo progetto tv tratto dai libri di Melinda Metz, ora in procinto di tornare con la seconda stagione.