Roswell, Nex Mexico: tutte le foto dall'episodio con Jamie Clayton

C'è un nuovo arrivo in città. Nell'episodio di questa notte di Roswell, New Mexico, la guest star Jamie Clayton si butterà a capofitto nelle indagini sui recenti rapimenti avvenuti nella cittadina.

La seconda stagione di Roswell, Nex Mexico, continua con l'ottavo episodio Say It Ain't So, nel quale avremo occasione di vedere in azione la special guest star Jamie Clayton (Sense8, Designated Survivor).

Nelle foto fornite da The CW vediamo come Clayton, che qui interpreta dell'Agente Grace Powell, si recherà in città con lo scopo di investigare sui recenti rapimenti, dopo che anche qualcuno a lei caro sembra essersoi dileguato nel nulla. E stando a quanto promesso dal casting call, scoprirà molti più segreti di quanti se ne potesse aspettare.

"Nonostante abbia promesso a Liz (Jeanine Mason) che ci andrà piano con il suo nuovo cuore, Max (Nathan Dean) si impegna nella ricerca di Cameron (Riley Voelkel) quando apprende che è scomparsa. Michael (Michael Vlamis) si preoccupa sempre più per Maria (Heather Hemmens) dopo che una sorprendente scoperta sulla storia della sua famiglia la rende particolarmente vulnerabile. Intanto, pronto ad andare avanti, Alex (Tyler Blackburn) va a un appuntamento con Forrest (guest star Christian Antidormi), e Rosa (Amber Midthunder) prende un'importante decisione riguardo al suo futuro" recita la sinossi dell'episodio.

La seconda stagione di Roswell, New Mexico va in onda ogni lunedì su The CW.