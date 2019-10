Royce Pierreson su The Witcher: 'Avrà un universo tutto suo e personaggi combattuti'

The Witcher, la serie TV in arrivo su Netflix e basata sulla raccolta di romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, è uno dei prodotti fantasy più attesi della stagione. A sottolineare l'unicità della serie ci ha pensato l'attore Royce Pierreson che non ritiene importanti i paragoni con gli altri show dello stesso genere.

Nonostante le costanti critiche ricevute da Game of Thrones, come quella recente del regista Neil Marshall sull'ottava stagione, la serie HBO rimane il punto di riferimento per qualsiasi prodotto in cerca di una posizione di prestigio all'interno del panorama fantasy televisivo. Tra di esse è presente sicuramente The Witcher e il suo carismatico protagonista Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill (Man of Steel).

Ma sul confronto tra i vari show, Pierrson, che interpreterà il personaggio di Istredd, ha dichiarato come la cosa sia inevitabile, ma allo stesso tempo The Witcher potrà contare su un universo ben solido e strutturato.

"The Witcher possiede un mondo e un universo tutto suo, e i paragoni ci saranno sempre. Ma io credo che The Witcher ha i propri personaggi con i propri conflitti. Questo è ciò che la gente vedrà e con cui si metterà in contatto. Si tratta di un progetto su vasta scala, i personaggi sono studiati in modo molto intimo, e io adoro questa cosa. Quando si tratta di scegliere un ruolo questa è la cosa più importante".

La serie non conosce ancora una data d'esordio ufficiale per il debutto all'interno della piattaforma streaming di Netflix, ma alcuni recenti rumor fanno riferimento anche a una possibile serie animata di The Witcher.