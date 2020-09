RTL Power Hits Estate 2020: tutti i vincitori, trionfano Alessandra Amoroso e Boomdabash

E' "Karaoke" di Alessandra Amoroso ed i Boomdabash il tormentone dell'estate 2020. A certificarlo è l'evento RTL Power Hits Estate 2020, andato in onda ieri sera e che ha visto la partecipazione di 50 artisti per un totale di 42 esibizioni.

Sul palco, oltre che i protagonisti dell'estate radiofonica che si è appena conclusa, ci sono stati anche tantissimi special guest, tra cui Tiziano Ferro, Zucchero, Gianna Nannini, Biagio Antonacci ed Andrea Bocelli, mentre l'apertura è stata affidata al chitarrista Federico Poggipollini che ha eseguito l'Inno di Mameli.

Il premio RTL 102.5 Power Hits - PMI, assegnato al singolo indipendente più suonato dalle radio, è andato a "I'm on my way" di Bob Sinclair, mentre il premio RTL 102.5 Power HitStory 2020 è andato a Zucchero, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Gianluca Grignani.

Per quanto riguarda la categoria "RTL 102.5 Power Hits Top Album", relativa all'album più venduto tra agosto 2019 e 2020, a trionfare è stato "Persona" di Marracash, mentre "RTL 102.5 Power Hits nel Mondo" è andato ad Andrea Bocelli.

La manifestazione è andata in onda dalla suggestiva Arena di Verona, ed ovviamente a causa delle misure di contenimento del Coronavirus non ha visto la partecipazione di alcuno spettatore. Il colpo d'occhio è infatti stato suggestivo.