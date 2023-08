RTL Power Hits Estate 2023 stasera 29 Agosto: ospiti e cantanti

Torna in scena RTL Power Hits Estate, in diretta dal’Arena di Verona, per celebrare quello che è stato il tormentone estivo di questa estate 2023 che si sta avviando alla conclusione.

La diretta partirà stasera alle ore 20:45, e potrà essere seguita anche in diretta televisiva sul sito di TV8, RTL 102.5 (al canale 36 del digitale terrestre), Sky Uno e Radio Zeta. Prevista ovviamente anche la diretta radiofonica.

Gli ospiti della serata saranno tantissimi. Gli spettatori da casa ed all’Arena di Verona infatti ascolteranno i brani di Achille Lauro e Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Blanco, Boomdabash, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio con Bungaro Emma, Ernia con Bresh e Fabri Fibra, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa e gli Articolo 31, Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni ed Elodie, Mark & Kremont, Mr. Rain e Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Purple Disco Machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt e Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso e Baustelle, Yungblud.

Durante la serata, condotta da Paola di Benedetto in compagnia di Jody Cecchetto e Matteo Campese, saranno assegnati i premi al singolo italiano più venduto, il singolo indipendente più trasmesso dalle radio, il brano più eseguito negli eventi musicali in Italia e l’album più venduto della stagione estiva.