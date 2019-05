Ruby Rose è Batwoman nel primo poster ufficiale della nuova serie CW

Mentre The Flash 5 è giunta ormai al termine, aprendo anche al crossover Crisi sulle Terre Infinite, si è tenuta in queste ore la presentazione Upfronts della CW, durante la quale ampio spazio l'ha avuto l'attesissima Batwoman con Ruby Rose, di cui è stato diffuso online anche il primo poster ufficiale.

Il rosso è il colore predominante dell'immagine, ma non poteva essere altrimenti con la parrucca sopra la maschera dell'eroina "affiliata" a Bruce Wayne. Non la vediamo per intero, però, perché il teaser poster ci mostra soltanto mezza faccia della protagonista, ovviamente in maschera, ma ci rivela anche il logo ufficiale dello show, decisamente molto bello.



Come sappiamo, Batwoman farà parte dell'Arrowverse della CW e andrà anzi a sostituire quella che è stata per anni la serie di punta, Arrow, che giungerà a conclusione con l'ottava e ridotta stagione. Andrà dunque ad affiancare The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, sempre che entro la fine dell'anno o nel 2020 il canale non annunci anche nuovi arrivi, ma per ora sembra esserci soltanto il citato quartetto.



Batwoman non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se poche settimane fa la CW ha confermato ufficialmente che la serie arriverà sul piccolo schermo a cavallo tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020.