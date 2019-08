Ruby Rose crede in un nuovo team con Supergirl durante il crossover

La collaborazione tra Batwoman e Supergirl fu uno degli elementi di Elseworlds maggiormente apprezzati dai fan dell'Arrowverse, che da quel momento non vedono l'ora di poter rivedere in azione questo team tutto al femminile.

Il momento sembra non essere così lontano: come già accennato durante il Comic-Con di San Diego dalla showrunner Caroline Dries, Crisi sulle Terre Infinite vedrà nuovamente le due supereroine fare squadra insieme e approfondire l'amicizia nata durante Elseworlds.

La conferma è arrivata ora dalla stessa Ruby Rose, interprete di Batwoman: "Ho amato quell'iconico momento tra Batwoman e Supergirl. Tendo a credere che ce ne saranno ancora. Probabilmente lavoreremo insieme ancora un bel po'" ha spiegato l'attrice, mantenendo accese le speranze dei fan.

L'amicizia tra Batwoman e Supergirl, comunque, non si trasformerà mai in altro: Dries fu molto chiara sulla questione durante il panel al Comic-Con, mostrandosi fiscale sul considerare l'omosessualità di Kate un semplice aspetto del suo carattere e non qualcosa che debba necessariamente influenzare il suo rapporto con altre donne.

In Crisi sulle Terre Infinite dovrebbe fare la sua apparizione anche Black Lightning, mentre nei panni di Batman vedremo Kevin Conroy. La produzione, intanto, è al lavoro per cercare di coinvolgere almeno un personaggio di Smalville: che sia il momento buono per il ritorno di Tom Welling?