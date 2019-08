Ruby Rose iconica nei panni di Batwoman nel nuovo poster ufficiale della serie CW

Manca ormai poco più di un mese all'attesissimo debutto della promettente Batwoman di casa CW, adattamento televisivo dell'omonimo personaggio dei fumetti DC nei cui panni troveremo la splendida e atletica Ruby Rose, prima supereroina dell'Arrowverse e in generale del parterre di adattamenti DC apertamente omosessuale.

Come sappiamo, la Kate Kene della Rose ha fatto il suo debutto lo scorso anno nel riuscito crossover Elseworlds dell'Arrowverse. Nella serie l'attrice riprenderà i panni dell'eroina per combattere il crimine di Gotham City e tentare di fermare i pani malvagia della perfida Red Alice (Rachel Skarsten), la villain della prima stagione. Nel poster diffuso online dalla CW possiamo dare una migliore e più completa occhiata al costume di Batwoman e anche una sbirciatina a Gotham City sullo sfondo, che proprio lei si occuperà di proteggere in assenza di Batman.

La sinossi diffusa dalla CW recita: "Kate Kane (Ruby Rose) non ha mai pianificato di diventare la nuova vigilante di Gotham. Tra anni dopo la misteriosa scomparsa di Batman, la città è in preda alla disperazione. Senza il Cavaliere Oscuro, il Dipartimento di Polizia di Gotham City è stato sconfitto dalla gang criminali, lasciando spazio a Jacob Kane (Dougray Scott) e alla sua Crows Private Security, un'organizzazione militarizzata che protegge la città in modo capillare e con una potenza di fuoco inaudita.



Anni prima, la prima moglie e la primogenita di Jacob vennero uccise nel fuoco incrociato del crimine di Gotham, spingendo l'uomo a mandare la figlia sopravvissuta, Kate, lontana dalla città. Dopo essere stata cacciata dalla scuola militare e dopo anni di duro addestramento alla sopravvivenza, Kate torna a Gotham, dove la gang Alice in Wonderland prende di mira il padre e la sua compagnia di sicurezza, rapendo il suo miglior ufficiale, Sophie Moore (Meagan Tandy). Sebbene Jacob si sia risposato con la ricca Catherine Hamilton-Kane (Elizabeth Anweis), che finanzia i Crows, l'uomo sta ancora lottando con il dolore per la perdita della famiglia, pur mantenendo a debita distanza Kate.



La ragazza ha smesso di chiedere il permesso, però, scegliendo di diventare la vigilante della città per aiutare Gotham e la sua famiglia, continuando l'eredità del cugino scomparso Bruce Wayne grazie all'aiuto di una compassionevole sorellastra (Nicole Kang), l'astuto Luke Fox (Camrus Johnson), figlio di Lucius Fox. Cercherà così di combattere le perfide macchinazioni di Alice (Rachel Skarsten), cercando di salvare l'anima di Gotham".



La premiere di Batwoman andrà in onda il prossimo 6 ottobre 2019.