Ruby Rose è Kate Kane nelle nuove immagini di Batwoman

Batwoman è pronta a scuotere l'Arrowverse della The CW come finora l'abbiamo conosciuto e ora i fan possono dare uno sguardo più ampio sulla serie che sta per debuttare sul piccolo schermo. In concomitanza con il tour stampa della Television Critics Association, The CW ha pubblicato una serie di nuove foto dell'episodio pilota.

Le immagini mostrano l'alterco tra Kate Kane/Batwoman (Ruby Rose) e Red Alice (Rachel Skarsten), al centro di altri scatti già pubblicati, e alcune foto di Kate al fianco del padre, Jacob Kane (Dougray Scott), Luke Fox (Camrus Johnson) e Sophie Moore (Meagan Tandy).



Creata da Caroline Dries e Greg Berlanti, Batwoman è una nuova serie tv basata sul personaggio omonimo della DC Comics ed è ambientata all'interno dell'Arrowverse.

Dopo la comparsa nel crossover Elsewords, Batwoman torna con una serie tutta dedicata a lei, grazie al lavoro di Caroline Dries e di Berlanti che annunciarono la serie poco dopo la messa in onda di Elsewords.

La trama dello show vede Kate Kane impegnata a sconfiggere i propri demoni per cercar di proteggere le strade di Gotham City e diventare un simbolo di speranza nelle vesti di Batwoman.

Nuovi dettagli sul personaggio hanno rivelato che Batwoman è ebrea e hanno svelato amori e nemici che contraddistinguono la sua vita.

Protagonista dello show è Ruby Rose, al cinema presente nel cast di Shark - Il primo squalo e John Wick - Capitolo 2, al fianco di Keanu Reeves.