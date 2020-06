Ruby Rose: quali progetti per l'attrice dopo l'addio a Batwoman?

È recente la notizia di Ruby Rose che lascia Batwoman: l'attrice ha deciso di non ritornare nei panni della protagonista per la seconda stagione già annunciata. A cosa si dedicherà allora adesso?

Non si sa se tornerà presto sul piccolo schermo, ma pare abbia in cantiere alcuni progetti cinematografici. Oltre ad aver partecipato, in qualità di doppiatrice, al film d'animazione Cranston Academy: Monster Zone, Ruby Rose dovrebbe recitare in due nuove pellicole di cui ancora non è stata annunciata una data d'uscita: SAS: Red Notice e The Doorman. La prima è un thriller diretto da Magnus Martens e ruota intorno al dirottamento di un treno utile a far saltare in aria il tunnel sotto la Manica; la seconda, invece, è un action thriller del regista giapponese Ryuhei Kitamura che si incentra su un ufficiale dei marines rientrato a casa dopo aver subito un trauma in servizio, pronto a mettersi in gioco come portiere in un labirintico edificio di New York.

Certo, non vedere più Ruby Rose nel ruolo di Batwoman lascia con un po' di amaro in bocca a una parte dei fan: a quanto pare, l'addio non è dovuto all'infortunio subito durante le riprese della prima stagione, ma a pesare sulla decisione potrebbe essere stata la fredda accoglienza riservatale dalla porzione di appassionati convinti che non fosse all'altezza della parte.

