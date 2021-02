Ruby Rose: ecco il trailer della prima produzione dell'attrice dopo l'addio a Batwoman

Nei mesi scorsi Ruby Rose ha sorpreso tutti con il suo inatteso addio a Batwoman. Anche se la serie ha trovato una nuova protagonista, restano ancora poco chiari i motivi del suo abbandono. L'attrice però non se ne è stata con le mani in mani e nell'ultimo periodo ha preso parte a numerose produzioni, tra cui SAS: Red Notice.

Si tratta di una produzione Sky Original, di cui ci è appena giunto il primo trailer ufficiale. Si tratta di un thriller britannico sul terrorismo che uscirà on demand il prossimo 16 marzo. Qui Ruby Rose interpreta una criminale senza scrupoli che decide di bloccare un treno nel tunnel della manica con lo scopo di compiere un attentato. La serie è diretta dal norvegese Magnus Martens, che in America ha firmato molti episodi di serie tv come lo spin-off di The Walking Dead, oltre a Fear The Walking Dead, Agents of SHIELD e Luke Cage. Il cast è composto da alcuni dei nomi migliori nomi del panorma inglese del momento tra cui Andy Serkis, Sam Heughan, Tom Wilkinson e Hannah John-Kamen.

Ecco la sinossi ufficiale di SAS: Red Notice: "Tom Buckingham, un agente delle forze speciali, porta la dottoressa Sophie Hart da Londra a Parigi per chiederle di sposarlo. Quando il loro treno è nel mezzo del tunnel della Manica, Grace Lewis e il suo superteam di criminali prendono controllo del treno e tengono in ostaggio centinaia di passeggeri. Grace minaccia di rivelare i più oscuri segreti del governo britannico e far saltare in aria il tunnel se le sue richieste di riscatto non verranno accolte. Disarmato e tagliato fuori dalla sua squadra antiterrorismo, Tom è l'unica speranza che Sophie e gli altri passeggeri hanno di uscirne vivi. Tratto dal romanzo best-seller dell'ex agente SAS Andy McNab, SAS: Red Notice è un ritratto autentico e provocatorio delle operazioni d'emergenza antiterrorismo"

