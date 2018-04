Rumor! Agents of S.H.I.E.L.D. rinnovata per una sesta stagione?

Agents of S.H.I.E.L.D. si sta avvicinando alla sua fine. Infatti, parlando della programmazione statunitense, sono rimasti solo sei episodi di questa quinta stagione ma, se parliamo di rinnovi, non c'è ancora una conferma ufficiale.

Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, le ultime indiscrezioni di qualche tempo fa davano la cancellazione della serie molto probabile, con il finale di stagione di questa quinta di Agents of S.H.I.E.L.D. concepito come "finale di serie".

Ma adesso il sito MovieTvTechGeeks riporta un altro rumor che, in un certo senso, smentisce l'altro: secondo le fonti del sito (ricordiamo: non confermate!) la serie sarebbe stata rinnovata ufficialmente per una sesta stagione e, oltretutto, tornerà su ABC con il suo slot originale del martedì sera abbandonando quello del venerdì.

"La Disney non vuole perdere un altro collegamento con gli Avengers su un network televisivo. Con il finale di stagione in arrivo a maggio, aspettatevi un annuncio per una sesta che dovrebbe dare ai fan più accaniti una buonissima notizia" ha spiegato il sito.

Insomma, al momento c'è solo da aspettare e tenere le dita incrociate. Come abbiamo detto, in caso contrario, gli showrunner Jed Whedon e Maurissa Tancharoen hanno concepito il finale della quinta stagione come 'finale di serie' soddisfacente per tutti i fan. Il personaggio di Phil Coulson (Clark Gregg) tornerà al cinema nel 2019 con Captain Marvel.