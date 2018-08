Rumor! Alexandra Daddario in lizza per un ruolo in Doom Patrol?

C'è una potenziale futura nuova aggiunta di spicco nel cast della serie tv in live-action della DC Comics, Doom Patrol. Secondo un nuovo rumor lanciato da Omega Underground, l'attrice Alexandra Daddario sarebbe stata provinata per una parte nel serial.

Non è chiaro quale personaggio dovrebbe interpretare l'attrice vista in Baywatch e nella serie di film dedicati a Percy Jackson, né tanto meno se alla fine verrà effettivamente scelta. La star di True Detective e di Non aprite quella porta 3D era già rumoreggiata per un altro progetto DC ma cinematografico: Birds of Prey.

Nel cast del serial vedremo anche Diane Guerrero (Orange Is The New Black) come Crazy Jane e April Bowlby (Titans) come Elasti Woman. Altri membri del supergruppo, ma ancora senza un volto, saranno Robotman, Negative Man e Dr. Niles Caulder. A quanto pare Cyborg (interpretato dall'attore Joivan Wade) avrà un ruolo fondamentale nel reclutamento dei cinque eroi, offrendogli loro una missione particolare che non potranno rifiutare. Il villain dovrebbe essere Mr. Nobody.

Tra le new entry di spicco segnaliamo l'attore Kelsey Grammer (X-Men - Conflitto finale) nel ruolo del Capo mentre Brendan Fraser (La Mummia) sarà RobotMan.

Il serial su Doom Patrol, che debutterà sulla nuova piattaforma digitale della DC, sarà uno spin-off della prossima serie tv in live-action dedicata ai Titans.