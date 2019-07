Rumor! Cloak & Dagger appariranno in Marvel's Runaways 3?

Le riprese della terza stagione di Marvel's Runaways sono ufficialmente iniziate ma, ad oggi, non sappiamo ancora molto sulla nuova serie prodotta dalla Marvel per Hulu.

Adesso, però, un nuovo report non confermato di The GWW potrebbe dare veridicità a quel rumor che circola da molto tempo e che vorrebbe un crossover televisivo all'orizzonte. Stando al sito, infatti, i personaggi di Cloak & Dagger saranno inclusi nella terza stagione dedicata ai Runaways e i due 'gruppi' uniranno le proprie forze contro la villain di turno, la Morgan Le Fay interpretata da Elizabeth Hurley.

Cloak & Dagger, interpretati - rispettivamente - da Aubrey Joseph e da Olivia Holt - sono recentemente apparsi nella seconda stagione esclusiva di Freeform. Invece, lo scorso anno, è arrivata la seconda dedicata ai Runaways; la terza attualmente in produzione non ha ancora una data di messa in onda su Hulu. Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin e Allegra Acosta torneranno ad interpretare i Runaways televisivi.

La terza stagione dedicata ai Runaways sarà composta di dieci episodi, come per la prima stagione, ma contro i 13 della seconda.