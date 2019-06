Rumor! Hulu e Marvel preparano il campo per Blade?

Non solo Runaways - di cui abbiamo annunciato da poco il casting di Elizabeth Hurley nel ruolo di Morgan Le Fay. La piattaforma digitale Hulu sembra puntare sempre di più sull'Universo della Marvel in futuro.

Come saprete, il colosso digitale e la Casa delle Idee hanno annunciato da poche settimane l'arrivo di altre due serie televisive in live-action, che dovrebbero debuttare nel corso del 2020. Le due serie sono dedicate a Ghost Rider e Helstrom.

La prima dedicata al personaggio di Ghost Rider sarà una sorta di spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D. e riprenderà la versione di Robbie Reyes interpretata nello show da Gabriel Luna; la seconda è incentrata su Daimon Helstrom e sua sorella (Sat)Ana, entrambi con incredibili capacità e a caccia di un potente serial-killer.

Secondo MCUCosmic - ma non possiamo confermarvi ufficialmente questo report - la Marvel avrebbe grossi piani per l'universo soprannaturale della Casa delle Idee e Ghost Rider e Helstrom sarebbero soltanto il punto di partenza. Un vecchio rumor indicava anche Glyph come potenziale personaggio futuro ma, adesso, il sito afferma che la Marvel e Hulu starebbero preparando la strada per il ritorno di Blade, il famoso ammazzavampiri della Casa delle Idee reso celebre dalla trilogia cinematografica con Wesley Snipes. La Marvel ha riottenuto i diritti di Blade dalla New Line Cinema un bel po' di anni fa e i rumor hanno sempre voluto la casa editrice interessata ad un rilancio, quantomeno televisivo, del personaggio.

Per il sito, non sarebbe una sorpresa scoprire che tutte queste serie possano convergere - un po' come per Defenders di Netflix - nel crossover Spirits of Vengeance dove il team, nei fumetti, era proprio formato da Ghost Rider, Helstrom, Satana e Blade. Vi terremo aggiornati.