Un rumor sembra indicare il debutto di un nuovo supereroe in Titans 3

Continuano i rumor sulla terza stagione di Titans: questa volta le varie voci di corridoio sembrano indicare il debutto di un personaggio già conosciuto nelle pagine dei fumetti DC e nelle serie animate dedicate a Batman.

A dare la notizia è il sito di insider The Illuminerdi, che fa sapere come nelle prossime puntate della serie con protagonisti Brenton Thwaites, Anna Diop e Teagan Croft, vedremo in azione Phantasm, identità segreta di Danny Chase. Per chi non conoscesse il personaggio, presente anche nel celebre cartone animato "Batman: Mask of the Phantasm", si tratta di una creazione di Marv Wolfman e Mike Collins che ha fatto il suo debutto nel 1987. Nei fumetti Danny Chase era figlio di una coppia di spie, addestrato quindi ad usare equipaggiamento e tecniche all'avanguardia, ma un incidente con le radiazioni lo porta a sviluppare dei poteri telecinetici.

Ecco la casting call rivelata da The Illuminerdi: "Danny è un ragazzo che è vissuto nel posto peggiore, ma nonostante questo non ha mai perso la sua fiducia nei supereroi. Il suo atteggiamento rilassato viene controbilanciato dal suo genio, ha delle capacità di investigazione e di attenzione al dettaglio superiori alla sua età. Malgrado l'ambiente in cui è cresciuto, è determinato ad usare le sue capacità per il bene del mondo". Inoltre l'attore cercato è un ragazzo di 18 anni originario del sud-est asiatico, che avrà un contratto per 7 o 13 episodi.

In attesa di conferme, vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di Titans.