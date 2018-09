Rumor! La DC sta preparando una serie tv in live-action su Batgirl?

Non solo Titans. Sembra che la DC Entertainment stia puntando moltissimo su DC Universe, la nuova piattaforma digitale della casa editrice, mettendo in cantiere svariate serie televisive che approderanno, in esclusiva, proprio lì.

Secondo Fandom Wire (ma cataloghiamo questa informazione come rumor, al momento), la DC starebbe sviluppando attivamente una serie tv in live-action dedicata al personaggio di Batgirl con l'intenzione di lanciarla proprio all'interno di DC Universe. Secondo il sito, la DC avrebbe intenzione di realizzare una serie tv di soli 13 episodi; l'idea sarebbe quella di entrare in produzione a febbraio, con una potenziale release nel 2020. Se l'informazione si confermerà 'vera', dovremmo scoprire di più sullo showrunner e l'eventuale attrice che darà il volto a Barbara Gordon nei prossimi mesi.

Ricordiamo che la Warner stava sviluppando anche un film dedicato a Batgirl ma dopo l'abbandono del regista e sceneggiatore Joss Whedon, il progetto ha subito una battuta d'arresto.

Tra le produzioni in live-action pronte per approdare su DC Universe ci sono anche Doom Patrol e Swamp Thing, oltre ad una serie titolata Metropolis.