Rumor! La Marvel sta sviluppando un'altra 'grande' serie per Disney+

Lo scorso San Diego Comic-Con, quando i Marvel Studios hanno svelato i loro piani per la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, non hanno solo svelato i film ma anche alcuni serial per Disney+ che lo andranno a comporre.

Quindi serial come Loki o WandaVision, o serie attese come What If...?, The Falcon and the Winter Soldier e Occhio di falco andranno ad affiancarsi ai film che usciranno tra il 2020 ed il 2021; ma è chiaro che lo studio non si fermerà qui con la realizzazione di ulteriori serial televisivi e ne verranno annunciati di altri, soprattutto per la Fase Cinque che esordirà nel 2022.

Mentre la divisione televisiva della Marvel ha annunciato anche lei di serie tv in arrivo per Disney+, un nuovo rumor non confermato lanciato da MCUCosmic conferma che i Marvel Studios hanno, in effetti, in fase di sviluppo un'altra "grande" serie tv che verrà annunciata prossimamente (per il D23? Chissà...).

Il sito non sa su chi o cosa sarà incentrata questa nuova serie tv ma specula sulla possibilità che possa trattarsi di Miss Marvel, la versione - ovviamente - di Kamala Khan che è legata al personaggio di Captain Marvel. Lo stesso Kevin Feige dei Marvel Studios aveva anticipato la possibilità di vedere Miss Marvel in futuro nel MCU e un serial esclusivo per la piattaforma digitale non sarebbe male. Ma è chiaro che le possibilità sono infinite e potrebbe trattarsi di chiunque: da una serie su Rocket & Groot a Moon Knight, dai Power Pack a qualche serial sui mutanti... vi terremo aggiornati.