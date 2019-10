Rumor: ci sarà anche Michael Keaton nel crossover Arrowverse?

Michael Keaton è apparso nel Batman di Tim Burton nel 1989, e tre anni dopo nel seguito Batman Returns. Per molti fan è tuttora il miglior Giustiziere Mascherato di sempre, e c'è chi sogna di rivederlo in quel ruolo. Forse la cosa potrebbe accadere, in un modo o nell'altro, nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

L'articolato progetto di The CW, che riunirà diversi attori legati alla DC, non sembra includere nessuno coinvolto in un film del passato, con l'eccezione di Brandon Routh nei panni di Superman. Il team creativo, però, potrebbe aver trovato un modo per rendere omaggio al Batman di Michael Keaton. Si tratta al momento di rumor che non trovano conferme ufficiali, ma su Twitter è spuntata quella che sembrerebbe una foto di scena dal set del crossover. Nell'immagine si vede una foto del giornale Gotham City Gazette, con in prima pagina una foto in primo piano di Michael Keaton e un titolo che allude al matrimonio di Bruce Wayne con Selina Kyle.

Staremo a vedere; sembra improbabile al momento la presenza di Keaton in un ruolo vero e proprio, ma la foto potrebbe far pensare almeno a un Easter Egg.

Il crossover Crisi sulle Terre Infinite sarà lanciato con tre episodi a dicembre, che saranno seguiti da altri due a gennaio. Saranno coinvolte le serie Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman. Oltre ai membri del cast delle rispettive serie, è prevista anche la partecipazione, tra gli altri, di Tyler Hoechlin nel ruolo di Superman, Jon Cryer nella parte di Lex Luthor, Elizabeth Tulloch come Lois Lane, Tom Welling nel ruolo di Clark Kent / Superman , oltre a Burt Ward in un ruolo ancora non rivelato.