Rumor! Sabine Wren, IG-88 e Bossk saranno in The Mandalorian?

L'attesa serie televisiva The Mandalorian, ambientata nell'Universo di Star Wars ed in arrivo nel 2019 sulla nuova piattaforma digitale Disney+, potrebbe riservare ancora qualche sorpresa per gli appassionati di questa saga.

Making Star Wars ha lanciato un nuovo rumor piuttosto interessante per gli appassionati di lungadata di Star Wars. Stando al sito, nel serial televisivo saranno presenti dei classici Cacciatori di taglie visti nella trilogia originale. Infatti, a quanto pare, i personaggi di IG-88 e di Bossk saranno parte della serie televisiva; in particolare, il sito afferma che Bossk avrà almeno una sequenza d'azione. Chiaramente, Making Star Wars afferma che si tratta di un rumor e che non è confermato ufficialmente che sia proprio Bossk il personaggio che apparirà nel serial.

Bossk o meno, Making Star Wars spiega che un Trandoshan (la specie di cui fa parte Bossk) è presente nello show e avrà una scena d'azione.

Sempre lo stesso sito web, inoltre, svela che il personaggio di Sabine Wren, uno dei più amati della serie classica d'animazione Star Wars Rebels, potrebbe avere un ruolo all'interno dello show visto che un elmetto simile a quello che indossa Wren è stato avvistato sul set. Anche in questo caso, prendete quest'informazione con le 'pinze'.

The Mandalorian sarà ambientato tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza e sarà incentrato sul personaggio interpretato da Pedro Pascal.