Ella Rumpf e Odessa Young nel cast di Tokyo Vice, la serie diretta da Michael Mann

Si allarga il cast di Tokyo Vice, la serie diretta da Michael Mann che sarà disponibile all'interno del catalogo streaming di HBO Max. I nomi nuovi sono quelli delle attrici Ella Rumpf e Odessa Young, che compariranno come presenza fisse all'interno dell'adattamento dell'omonimo libro di Jake Adelstein.

Young presterà il proprio volto per il personaggio di Samantha, una ragazza affascinante che vive a Tokyo e lavora come hostess in club del pericoloso e affascinante quartiere di Kabukicho, che la porta a contatto con diversi clienti. Rumpf, invece, è Polina, una nuova hostess proveniente dall'Europa dell'est, entrata da poco nello stesso club di Samantha. Simpatica e divertente, la ragazza è arrivata a Tokyo per lavorare come modella.

Oltre alla presenza di Mann, che si occuperà della regia dell'episodio pilota, è stato scritturato anche l'attore Ken Watanabe in Tokyo Vice, che interpreterà il detective Hiroto Katagiri. La trama della serie è incentrata sul giornalista americano Jake Adelstein (Ansel Egort) che riesce lentamente a entrare a far parte della realtà della polizia di Tokyo, dove ne conoscerà il lato corrotto e oscuro.

La serie di HBO sarà disponibile all'interno della piattaforma steaming HBO Max, che dovrebbe debuttare la prossima primavera, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale.