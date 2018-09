Run: Domhnall Gleeson nel pilot della commedia HBO con Phoebe Waller-Bridge

Secondo quanto riportato da Variety, HBO ha ordinato la produzione del pilot di Run, commedia romantica che avrà come protagonista maschile Domhnall Gleeson.

Il pilota vede tra i protagonista e i produttori esecutivi anche Phoebe Waller-Bridge, creatrice di Fleabag e Killing Eve, per la quale è stata anche nominata agli Emmy; di recente è comparsa anche in Solo: A Star Wars Story.

In Run, Gleeson interpreterà il ruolo del guru di successo Billy Johnson, nato da una ricca famiglia irlandese. Johnson ha il dono della parlantina, e combina il suo carisma con il bisogno incessante di approvazione.

Run è una commedia romantica in salsa thriller che segue la storia di Ruby, una donna che vive un’esistenza piuttosto monotona, che un giorno riceve un messaggio che la invita a seguire un sentiero ricco di giovinezza che le promette il vero amore e la reinvenzione di se stessa, mettendo da parte la sua precedente vita fino a quel momento e intraprendendo un viaggio alla ricerca della sua vecchia fiamma.

Il progetto è stato scritto da Vicky Jones, che ne è anche produttrice esecutiva insieme alla Waller-Bridge attraverso la loro DryWrite. La serie è prodotta da Entertainment One e Wigwam Films.

Gleeson, divenuto noto anche grazie alla sua apparizione nella saga di Harry Potter, apparirà prossimamente nel crime drama The Kitchen, al fianco di Tiffany Haddish e Elisabeth Moss, mentre riprenderà i panni del Generale Hux in Star Wars: Episodio IX, per la regia di J.J. Abrams.