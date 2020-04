Runaways e Jessica Jones arrivano su RAI 4: tutti i dettagli della serata Marvel

Dal 4 maggio parte su Rai 4 la "serata Marvel", nuova iniziativa dedicata alle serie TV tratte dai fumetti della Casa delle Idee: dopo la messa in onda dei primi episodi è ora in arrivo la seconda stagione di Marvel's Runaways, a cui seguirà la prima stagione dello show Marvel/Netflix Jessica Jones.

Basata sulla serie a fumetti creata da Creata nel 2003 da Brian K. Vaughan e Adrian Alphona, Marvel's Runaways segue le vicende un gruppo di sei adolescenti che scoprono un mondo a loro ignoto, fatto di magia e creature aliene, di cui fanno parte i loro genitori, membri di una setta occulta chiamata Pride. I membri di questa setta agiscono come una vera e propria organizzazione criminale, ma quando i sei ragazzi scoprono il coinvolgimento dei loro genitori, decidono di operare in gruppo per fermare le azioni malvagie di questi supercriminali, a costo di scontrarsi con i loro cari. Qui potete trovare la nostra recensione di Marvel's Runaways.

Jessica Jones, arrivata alla terza stagione prima di essere interrotta per via dei nuovi accordi tra Netflix e la Casa di Topolino riguardo al mondo dei Defenders, vede invece come protagonista Krysten Ritter nei panni di una cinica e trasandata investigatrice privata dotata di forza sovrumana. Durante la prima stagione, lo ricordiamo, Jessica fa anche la conoscenza di Luke Cage, altro membro del team di supereroi Marvel a cui è stato dedicato uno show tutto suo.

Marvel's Runaways 2 andrà in onda in prima serata su Rai 4 ogni lunedì, a partire dal 4 maggio, e sarà seguita dalla prima stagione di Jessica Jones.