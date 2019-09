Marvel Runaways, online il poster della terza stagione

"Oscuri giorni ci attendono. Runaways ritorna il 13 dicembre": questo il messaggio che accompagna il nuovo poster della serie Marvel pubblicato sulla piattaforma Hulu. Tra le novità che attendono i fan avremo l'entrata in scena di Elizabeth Hurley, che vestirà i panni di Morgan le Fay, secondo cui la terza stagione di Runaways avrà tinte horror.

La terza stagione, disponibile dal 13 dicembre su Hulu sembra avere tutte le carte in regola per tenere incollati allo schermo i fan, cavalcando l'onda del successo delle precedenti stagioni, e per attrarne di nuovi. Cosa vedremo? Gli indizi sembrano chiari: pericolose e oscure avventure attendono i cinque giovani eroi.

Eppure, le sorprese non finiscono qui! Come precedentemente annunciato, in questo nuovo capitolo vedremo un attesissimo crossover del Marvel Cinematic Universe tra le due teenage series del momento: Cloak & Dagger affiancheranno Grimm e la sua squadra in un episodio mozzafiato. Lo stesso responsabile della Marvel TV Jeph Loeb attende Runaways col fiato sospeso:

"È entusiasmante poter lavorare su qualcosa che dia libero sfogo al potenziale dell'Universo Marvel. Creare crossover tra questi giovani eroi consente ai fan di entrambi gli show di vedere l'avventura che tutti stavano aspettando... Ed è solo l'inizio."

Non si sa ancora quale sarà il fatidico episodio, ma sembra che i guai saranno talmente seri da necessitare l'intervento di Aubrey Joseph (Cloak) e Olivia Holt (Dagger), che abbiamo lasciato alla fine della seconda stagione in fuga da New Orleans, diretti verso una misteriosa spiaggia sommersa di cadaveri.

Quali oscuri piani necessiteranno dell'intervento di ben otto eroi? Ne usciranno incolumi?