Runaways, il teaser della terza stagione ha introdotto Morgan le Fay nel MCU

Marvel's Runaways si è mostrato al New York Comic Con con il primo teaser ufficiale della terza stagione, nel quale è stata presentata per la prima volta la Morgan le Fay interpretata da Elizabeth Hurley.

"Non vuoi perdere Nico nell'oscurità" dice Morgan le Fay nel video, mettendo in guardia Karolina sul rapporto che ha nei confronti della sua ragazza. "Ma la cosa è questa, è mia da molto tempo." Avranno un ruolo importante in questa stagione anche Cloak & Dagger, che per la gioia dei fan appariranno in un atteso crossover.

Questa la sinossi ufficiale della terza stagione: "I Runaways hanno lasciato le loro caso (e i loro malvagi genitori) e ora devono imparare a vivere per conto loro. Mentre racimolano del cibo, cercano un rifugio e si prendono cura l'uno dell'altro, i ragazzi iniziano a capire che, nel bene e nel male, sono in questa situazione tutti insieme. E sarà compito loro sconfiggere i PRIDE una volta per tutte. Ma qualcuno ha mandato un misterioso messaggio a Jonah... c'è una talpa nei Runaways? Nel frattempo i PRIDE sono impegnati a trovare i loro bambini, e Jonah ha in mente un piano pericoloso."

I 10 episodi della terza stagione di Runaways debutteranno il prossimo 13 dicembre su Hulu, ovviamente per quanto riguarda gli Stati Uniti.