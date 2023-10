Che ruolo avrà Atom Eve in Invincible 2? Parla Robert Kirkman

Mentre aspettiamo con impazienza l'uscita della Stagione 2 di Invincible, il suo autore, Robert Kirkman, sta concedendo diverse interviste per promuovere lo show di Prime Video e, tra le numerose anticipazioni fornite, ha potuto parlare anche del ruolo che svolgerà il personaggio di Atom Eve nel corso dei nuovi episodi che ci attendono.

La prima stagione di Invincible ha fatto conoscere ai fan una serie di personaggi che hanno avuto un ruolo importante nel corso degli episodi e tra questi spicca Atom Eve. Il suo ruolo è stato talmente importante che è tornata per un episodio speciale prima della nuova stagione (con Kirkman che vorrebbe realizzare altri episodi spin-off come Atom Eve), che ha contribuito ad approfondire la sua storia in modi che non abbiamo avuto modo di vedere nel corso della prima stagione. Naturalmente tornerà nella seconda stagione.

Il creatore della serie Invincible (e produttore esecutivo della serie TV) è stato recentemente intervistato da IGN in merito all'uscita dello speciale su Atom Eve e al modo in cui questo potrebbe influire sulla nuova stagione. Kirkman ha spiegato che non solo l'episodio è "assolutamente essenziale da vedere", ma che contribuirà a stabilire ulteriormente quanto grande sarà il ruolo di Atom Eve nella seconda e nella terza stagione di Invincible e anche potenzialmente oltre, se la serie dovesse essere rinnovata per altre stagioni.

"Penso che Atom Eve sia un personaggio essenziale nella vita di Invincible, e nel corso di quello che speriamo sarà uno show di molte stagioni, vedrete quanto è importante. La sua importanza per questo universo è davvero stabilita con forza in questo speciale", ha esordito Kirkman parlando dello speciale Invincible: Atom Eve. "Quello speciale è una visione assolutamente obbligatoria. È sicuramente un assaggio di molte delle cose che accadranno nella seconda e terza stagione, e vi darà una migliore comprensione di questo personaggio che è così parte integrante di ciò che stiamo facendo in Invincible".

"Quindi, sì, penso che sia un grande sguardo alla sua storia e penso che la metta alla pari con Invincible per quanto riguarda il livello di conoscenza del personaggio e il grado di coinvolgimento in esso", ha continuato Kirkman. È stato uno speciale talmente riuscito in termini di narrazione che Kirkman ha espresso la speranza di farne altri: "È bello poter avere questo episodio secondario che mette in luce un personaggio fantastico, quindi spero che saremo in grado di farne altri, e sono molto grato di aver potuto fare questo".

La seconda stagione di Invincible debutterà su Prime Video il 3 novembre prossimo.