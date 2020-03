Quale sarebbe stato il ruolo di Cameron Cuffe in Crisi sulle Terre Infinite?

Nel megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, sono state tanti i camei da parte degli altri membri dell'Universo DC, qualunque fosse il loro show o film di provenienza. Il protagonista di Krypton Cameron Cuffe tuttavia non è potuto essere tra questi, ma adesso è stato rivelato il ruolo che avrebbe dovuto avere nell'evento.

Da grande fan dei fumetti e dei supereroi, Cameron Cuffe ci è rimasto davvero male quando ha dovuto rinunciare all'occasione di apparire in Crisi sulle Terre Infinite a causa di impegni precedentemente presi. Il ragazzo ha però seguito lo show con grande entusiasmo, e si è anche congratulato con lo showrunner su Twitter per aver fatto un ottimo lavoro.

Ad ogni modo, proprio Marc Guggenheim ha recentemente rivelato quale sarebbe stato il ruolo di Cuffe se la star di Krypton avesse preso parte al crossover "Volevamo fargli interpretare un anziano di krypton. Così da poterci giocare un po' senza creare troppi problemi per la continuity" spiega il produttore.

Nella serie prequel di SyFy Cameron dà infatti il volto a Seg-El, il nonno di Kal-El/Superman "[In Crisi] nel momento in cui su Argo Alura (Erica Durance) trascina Kal-El (Tyler Hoechlin) e Lois (Bitsie Tulloch) verso la navicella, avremmo fatto apparire l'ologramma di questo anziano che avrebbe fornito loro delle importanti informazioni sulla distruzione del Multiverso" continua Guggenheim "quindi come vedete avevamo già scritto tutte queste cose" .

Davvero un peccato che non sia accaduto, specialmente visto che Krypton è stato cancellato da SyFy e non avrà una terza stagione.

E a voi, sarebbe piaciuto vedere questo cameo? Fateci sapere nei commenti.