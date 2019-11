Ecco quale sarà il ruolo di Ella-Rae Smith in The Witcher

Il cast è stato uno degli elementi di The Witcher su cui più si concentrò l'attenzione dei fan al momento dell'annuncio da parte di Netflix, e ad oggi più o meno a tutti gli attori annunciati hanno ad essi associato un personaggio più o meno importante della serie. Qualcuno, però, ancora mancava all'appello.

Si tratta di Ella-Rae Smith, 21enne attrice già vista in produzioni come Into the Badlands e Hobbs & Shaw: sul personaggio che Smith interpreterà in The Witcher è aleggiato fino ad ora un alone di mistero che, in realtà, permane ancora in parte anche dopo la rivelazione.

L'attrice darà infatti il volto ad un personaggio di nome Fola, che pare sia un'aggiunta dello show televisivo al già ben nutrito roster di protagonisti presente nei libri di Sapkowski: su di lei non si sa praticamente nulla, nonostante qualcuno provi ad associarla alla Zola di Anna-Louise Plowman basandosi, però, sulla semplice assonanza dei nomi.

Non resta altro da fare, dunque, che aspettare l'uscita di The Witcher prevista per il prossimo 20 dicembre per scoprire che ruolo ricoprirà questo personaggio inedito nello show con Henry Cavill, che di recente ha parlato dell'aspetto che più ha amato del carattere di Geralt. La showrunner Lauren Hissrich, invece, ha rivelato una condizione che Sapkowski ha ritenuto fondamentale fosse ricreata nella serie.