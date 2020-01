Quale sarà il ruolo di Fingilla in The Witcher 2? A raccontarcelo Lauren Hissrich

Tra i numerosi personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione di The Witcher ce n'è uno che abbiamo visto evolvere, anche se in secondo piano, e che non pensavamo sarebbe stato così importante per gli sviluppi della trama: Flingilla Vigo. Cosa ci riverserà la maga nella seconda stagione? A darci qualche piccolo indizio è Lauren Hissrich

Dopo il tanto atteso incontro di Geralt, Yennefer e Ciri negli ultimi istanti del finale di stagione, i prossimi episodi saranno sicuramente incentrati sul loro rapporto e, presumibilmente, su come la maga di Anya Chalotra aiuterà la giovane principessa a conoscere e controllare i suoi poteri.

Tuttavia la showrunner rassicura che alche i personaggi secondari troveranno il loro posto e tra questi non potrà mancare Fringilla:

"Fringilla avrà sicuramente molto spazio. Ciò che è interessante è che Fringilla è uno di quei personaggi che approfondiremo ancora di più: una delle cose che ho sentito è spingeranno sulla sua fede ai limiti del fanatismo, persino da zelota. Non l'ho mai vista in quel modo, forse perché, anche quando lo abbiamo distribuito la serie, sapevo dove stavamo andando con la seconda stagione."

Hissrich ha continuato: "Stiamo scavando più a fondo nel suo passato, sugli eventi che l'hanno portata a Nilfgaard, chi è come persona e come lei e Yennefer sono finite su percorsi così diversi. Lei riesce a fare molto di più. Sono così eccitata. Mimi Ndiweni ha fatto un lavoro fantastico interpretandola."



Come già preannunciato, The Witcher 2 punterà molto sull'introspezione e sulla caratterizzazione dei personaggi, ma ciò non significa che la trama sarà trascurata: alcuni rumor sostengono che siano attualmente in corso i casting per Dijkstra, mentre la stessa Hissrich parla di un possibile ruolo per Mark Hamill.