Il ruolo di Jon Favreau nel franchise Star Wars sarà sempre più importante?

Il franchise Star Wars entrerà prepotentemente nel 2020 sulla scia della prima serie live action, The Mandalorian, in streaming sulla neonata Disney+, e del prevedibile successo al cinema dell'Episodio IX della saga, L'Ascesa di Skywalker. Secondo The Hollywood Reporter, però, il futuro di Kathleen Kennedy alla guida di Lucasfilm è incerto.

Sembra in ogni caso che, a prescindere dalla permanenza o meno di Kathleen Kennedy al timone dello studio, un ruolo importante potrebbe essere assegnato a Jon Favreau. Il regista di Iron Man e Il Re Leone, nonché interprete di Happy Hogan nel Marvel Cinematic Universe, è anche co-showrunner di The Mandalorian, quindi è già in qualche modo una figura di spicco all'interno di Lucasfilm.

"La creazione di una nuova mitologia è, ovviamente, la sfida che Disney affronta con Star Wars" scrive THR. "Kennedy è una produttrice esperta e competente, ma non è una visionaria creativa. Quindi chi meglio di Favreau per un ruolo da protagonista per la parte creativa? Ha già la fiducia dei fan, ed è probabile che abbia molto da dire sul futuro del franchise."

Se Kathleen Turner dovesse prendere altre strade, quindi, dare un ruolo di responsabilità a Jon Favreau le consentirebbe di concludere degnamente il lavoro, sapendo di lasciare il brand in buone mani. Secondo alcuni rumor, Favreau potrebbe essere coinvolto insieme a Dave Filoni nel prossimo film di Star Wars, il cui titolo sarà svelato a gennaio, così come il nome del regista.

Su Disney+ sono disponibili per ora solo i primi due episodi di The Mandalorian, ma si sono già scatenate numerose teorie.