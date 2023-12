Quali ruolo del passato vorrebbero scambiarsi Kurt Russell e Wyatt Russell?

Di certo non deve essere facile essere il figlio dell'iconico Kurt Russell. L'attore è diventato celebre per le sue numerose partecipazioni alle pellicole di John Carpenter, con pellicole quali: 1997: Fuga da New York, La Cosa e Grosso guaio a Chinatown. Di certo però si può dire che la sua carriera si sia estesa anche ben oltre.

Ecco quindi che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Grindhouse - A prova di morte, in una recente intervista è stato chiesto a Kurt e suo figlio Wyatt Russell, che ad ora recitano insieme nella nuova serie Apple Monarch: Legacy of Monsters: che ruoli vorrebbero scambiarsi se ne avessero l'occasione?

Parlando con MovieWeb, effettuando una scelta sorprendente il figlio d'arte ha risposto che vorrebbe recitare nella commedia Used Cars, uscita nel 1980. Nel film il padre interpretava un venditore di auto usate davvero poco raccomandabile, Rudy Russo.

"Penso che sia uno dei miei film preferiti. Sarebbe molto divertente...penso che lo farei" ha concluso Wyatt.

Kurt Russell invece ha risposto: "Penso che l'unico personaggio che vorrei fare al suo posto sarebbe il ragazzo di Black Mirror, farei volentieri un tentativo".

Di certo sarebbe suggestivo vedere anche il giovane attore nei panni dell'iconico Jena Plissken, voi che ne dite? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione de La Cosa.