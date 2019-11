Il ruolo di Yumiko in The Walking Dead 10 può diventare molto importante

Con l'ormai imminente addio di Michonne (Danai Gurira) nel corso della decima stagione di THe Walking Dead, il ruolo di Yumiko, interpretata da Eleanor Matsuura, potrebbe diventare sempre più importante, quasi a ereditarne le caratteristiche, almeno a giudicare da un'analogia nella trama del fumetto.

Secondo i fumetti di Robert Kirkman, infatti, Michonne era un avvocato e aveva perso i contatti con le due figlie durante i primi giorni dell'apocalisse zombie, arrivando a credere entrambe morte e assumendone il senso di colpa. Anni dopo, quando la comunità di Alexandria entra in contatto con una rete di insediamenti nota come Commonwealth, Michonne ritrova Elodie, una delle due figlie perdute.

L'episodio 10x04 di The Walking Dead, Silence the Whisperers, ha rivelato un importante retroscena su Yumiko e la sua fidanzata Magna (Nadia Hilker). Si è scoperto infatti che anche Yumiko era un avvocato, e che la sua relazione con Magna è cominciata quando quest'ultima ha chiesto il suo aiuto per ottenere giustizia nei confronti di un uomo che aveva commesso un crimine sessuale ai danni della sua giovane cugina.

Nei fumetti, Elodie ha vissuto per quattro anni nel Commonwealth, e sua madre dopo averla ritrovata vi si trasferisce diventando uno stimato giudice. Resta da vedere adesso se anche l'importanza di Yumiko aumenterà col tempo, proprio grazie alla sua formazione in ambito legale.

"Ovviamente il Commonwealth significa molte cose per le persone" aveva dichiarato qualche tempo fa la showrunner di The Walking Dead Angela Kang. "Stiamo iniziando a piantare i semi di alcune storie future. Magari non avverrà nell'immediato futuro, ma ci saranno cose in questa stagione che getteranno le basi per scoprire di più su quel mondo."

Negli ultimi giorni è stata rivelata l'attrice che darà vita a un nuovo personaggio di The Walking Dead. Guarda il trailer di Open your eyes, settimo episodio della stagione 10 della serie zombie.