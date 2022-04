La Ruota del Tempo 2, un attore di Justice League entra nel cast della serie Amazon

Si aggiunge un nuovo attore al cast della stagione 2 della serie Amazon La Ruota del Tempo: stando a quanto riferisce il sito WoT Series, si tratta di Julian Lewis Jones, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in film come Invictus e The Eagle, nonché per aver interpretato Atlan, il re di Atlantide, in Justice League.

Julian Lewis Jones interpreterà Bayle Domon, un personaggio che appare nel primo romanzo di Jordan "L'occhio del mondo", ma che non abbiamo visto nella prima stagione dell'adattamento televisivo di Amazon Prime Video. In ogni caso, è a partire dal secondo libro che il personaggio acquisisce importanza, e sarà proprio "La grande caccia" l'opera a cui si ispirerà il secondo capitolo televisivo de La Ruota del Tempo.

La notizia del casting di Jones segue di qualche mese l'annuncio dell'ingresso nel cast di Gary Beadle, attore britannico che interpreterà Elyas Machera.

Ovviamente è ancora presto per conoscere i dettagli della trama de La Ruota del Tempo 2, sebbene uno degli attori abbia già anticipato qualcosa di interessante: nelle scorse settimane Daniel Henney (che nello show interpreta Lan Mandragoran) ha rivelato che in La Ruota del Tempo 2 scorrerà molto sangue: "Considero la stagione 2 come una sorta di viaggio per Lan", ha detto Henney in un'intervista. "Dovrà affrontare molti momenti e situazioni che lo costringeranno a mettere in discussione tutto ciò in cui ha creduto e come ha vissuto la sua vita fino a questo punto. E' davvero difficile per me non svelare troppo, ma dirò questo: due spade, molteplici dissolvenze, sangue... fiumi di sangue".

Dopo il successo della prima stagione su Prime Video, restano ancora molte questioni irrisolte e punti di domanda a cui La Ruota del Tempo 2 dovrà rispondere: al momento non è ancora noto quando vedremo il prossimo capitolo dello show, ma di certo il debutto non avverrà prima della fine del 2022, poiché in autunno il servizio streaming di Amazon sarà impegnato con il lancio di una delle serie più attese dell'anno, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.