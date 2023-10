La Ruota del Tempo 2: cosa significano davvero i poteri di Nynaeve?

Abbiamo già analizzato le domande senza risposta de La Ruota del Tempo 2, la cui programmazione si è da poco conclusa su Prime Video, ma ci sono altri aspetti di questa seconda stagione che meritano di essere analizzati nel dettaglio. Ad esempio, uno dei personaggi più affascinanti, ovvero Nynaeve, e il significato nascosto dei suoi poteri.

La serie mostra diversi personaggi che imparano a usare l'Unico Potere, in particolare Egwene ed Elayne, che iniziano circa nello stesso periodo di Nynaeve alla Torre Bianca. Ma i progressi di Nynaeve sono diversi. Innanzitutto, è incredibilmente potente. Come si è visto nella Stagione 1, le capacità di Nynaeve sono molto più forti di quelle della maggior parte delle Aes Sedai completamente addestrate.

Quando Logain (Álvaro Morte) tenta di liberarsi dalle Aes Sedai, uccide molti dei presenti, ma un'esplosione dell'Unico Potere da parte di Nynaeve rianima coloro che la circondano e garantisce l'imprigionamento di Logain. Le Aes Sedai rimangono impressionate dalle sue capacità perché sono potenzialmente enormi. Per questo motivo, le permettono di progredire rapidamente e Nynaeve diventa un'Accettata nella Stagione 2. Ma la sua ascesa non è facile. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione de La Ruota del Tempo 2.

Nynaeve non ha il controllo sui suoi poteri. Mentre Egwene lavora diligentemente per imparare come Novizia, Nynaeve sfida i suoi insegnanti, non riuscendo a canalizzare i suoi poteri come le altre ragazze. Ciò è dovuto al blocco che ha creato durante la sua giovinezza come "selvaggia", cioè cresciuta fuori dalla Torre Bianca. I selvaggi non sono rari, ma la maggior parte muore prima dell'età adulta a causa di un incidente legato alle loro capacità. Come molti Selvaggi, Nynaeve, non conoscendo i suoi poteri, li ha inconsapevolmente soppressi per proteggersi.

La Stagione 2 mostra l'addestramento di Nynaeve, che tuttavia è tutt'altro che semplice. L'ostinato rifiuto di Nynaeve di ammettere le proprie mancanze ostacola i progressi quasi quanto il suo blocco. Le Aes Sedai cercano di aiutarla a superare il problema, permettendo persino a Liandrin (Kate Fleetwood) di aiutarla, nonostante le sia stato vietato di lavorare con le novizie. Scopre che il blocco di Nynaeve è collegato alle sue emozioni. In un certo senso si tratta di una svolta, perché mostra a Nynaeve come canalizzare alimentando la propria rabbia, ma non si tratta di una soluzione a lungo termine.

Il suo addestramento però termina bruscamente quando Liandrin rapisce lei, Egwene ed Elayne e le consegna ai Seanchan. Sebbene Nynaeve ed Elayne riescano a fuggire, Egwene viene fatta prigioniera e le sue amiche si mettono in viaggio per salvarla. Anche nella loro situazione disperata, Nynaeve fatica a usare i suoi poteri. Mentre Nynaeve ed Elayne si fanno strada attraverso Falme durante una battaglia totale, Nynaeve non riesce a canalizzare.

Elayne si ferisce e Nynaeve non riesce a curarla con l'Unico Potere, anche se ha una conoscenza pratica grazie alla Saggezza dei Due Fiumi. Elayne esorta Nynaeve ad andare a salvare Egwene da sola, ma Nynaeve teme di non essere in grado di accedere alle sue inaffidabili capacità. Sebbene Nynaeve sia in grado di canalizzare, non sempre riesce a usarla, anche quando ne ha un disperato bisogno. Questo la mette in pericolo quando non riesce a proteggersi, soprattutto quando le minacce aumentano.

Questo è un arco narrativo affrontato anche dai romanzi di Robert Jordan, ma se nella pagina scritta l'autore si prende il tempo necessario per sviluppare il percorso di Nynaeve, la serie Amazon non avrà lo stesso spazio a disposizione e dovrà quindi accelerare i tempi della sua maturazione.