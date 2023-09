La Ruota del Tempo 2, quanto durerà l'episodio 4?

È tempo di ripartenza anche per La Ruota del Tempo: la serie Amazon si è guadagnata una seconda stagione grazie all'ottimo responso da parte dei fan e nonostante qualche parere della critica non sempre entusiasta. Prime, però, non è Netflix: per il prossimo episodio dello show con Rosamund Pike, infatti, ci sarà da attendere un po'.

In arrivo il prossimo venerdì 8 settembre su Prime Video, il quarto episodio di questa seconda stagione che secondo Rosamund Pike conterà su villain sempre più cattivi seguirà i primi tre rilasciati in un sol colpo la scorsa settimana, lasciandosi andare a una brevissima concessione al binge watching al quale, si sa, la piattaforma di Amazon non ci ha mai abituati.

Una settimana di attesa, dunque, per un episodio la cui durata non è ovviamente ancora stata ufficializzata: a giudicare da quanto visto finora, però, ci aspettiamo che il minutaggio sia in linea con quello degli episodi precedenti, attestandosi quindi tra i 60 e i 70 minuti di durata (a differenza degli episodi della scorsa stagione, generalmente più brevi di una decina di minuti circa).

Vedremo se le nostre previsioni si riveleranno azzeccate o se Prime tenterà di stupirci in un senso o nell'altro: nell'attesa di scoprirlo, comunque, vediamo come ha esordito la seconda stagione de La Ruota del Tempo su Rotten Tomatoes.