La ruota del tempo 2: l'entusiasmante trailer finale della serie Prime Video

La ruota del tempo 2 è promossa o bocciata? La seconda stagione della serie targata Amazon si avvia verso la conclusione ed è stato rilasciato il promo per il finale di stagione.

Resta da vedere come si svolgerà la missione di Rand per salvare Egwene e cosa significherà per le future trame della serie. La fine della seconda stagione si collegherà senza dubbio con l'inizio della terza stagione, che è già stata confermata da Amazon. Ciò significa che altri elementi del terzo libro della serie originale di Robert Jordan, intitolato The Dragon Reborn, potrebbero entrare in gioco durante il finale della seconda stagione. Lo showrunner Rafe Judkins ha dichiarato in precedenza di aver previsto otto stagioni della serie per adattarla ai quindici lunghi libri da cui è tratta, quindi, finché manterrà i numeri degli spettatori, non mancherà il materiale da utilizzare per il proseguimento della serie.

La Ruota del tempo ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma streaming Amazon. La seconda stagione della serie ha ottenuto l’87% di gradimento sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, con AV club che ha scritto “Tutto ciò che prometteva bene della prima stagione - le interpretazioni eccezionali, i mondi così reali che si ha la sensazione di poterli toccare, la ricca schiera di personaggi femminili... è tutto più che presente.”, mentre per il pubblico l’indice di gradimento è dell’82%.