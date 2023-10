La Ruota del Tempo 2: il finale di stagione duramente criticato dall'autore del libro

Di questi tempi non è affatto facile proporre sullo schermo una produzione di genere fantasy in grado di lasciare il segno, persino lo show basato sul Signore degli Anelli non è stato in grado di soddisfare del tutto le aspettative, tuttavia La Ruota del Tempo non sembra voler mostrare segni di resa, guardando già ad una terza stagione.

Mentre lo sguardo della produzione è rivolto al futuro però, nel presente siamo finalmente giunti alla conclusione della seconda iterazione dello spettacolo che ha decisamente lasciato ad alcuni l'amaro in bocca.

Tra questi spettatori decisamente delusi purtroppo, c'è anche lo stesso autore dei romanzi originali Brandon Sanderson.

Uno dei problemi che l'autore avrebbe riscontrato nel finale, ha a che vedere con uno dei fili conduttori che legano la trama principale, nello specifico quello riguardante il personaggio di Moraine che perde i suoi poteri. Su carta questo evento non è presente.

Altro elemento contestato da Sanderson è la creazione dell'ashandrei di Mat, un'arma iconica utilizzata dallo stesso, generata dalla combinazione di una lancia ed un'arma lunga. Nel finale della seconda stagione de La Ruota del Tempo questo passaggio viene realizzato in maniera frettolosa, fondendo il pugnale contaminato di Shadar Logoth ad un bastone, allontanandosi drasticamente dagli scritti originali.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione de Gli Anelli del Potere. Oltretutto, ecco la spiegazione del finale della sesta puntata di Gen V.