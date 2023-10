La Ruota del Tempo 2, le più grandi domande rimaste senza risposta

La Stagione 2 de La Ruota del Tempo separa i suoi protagonisti per esplorare diverse parti del mondo fantastico creato da Robert Jordan per la sua serie di libri. Con così tante storie che si svolgono contemporaneamente, non sorprende che il finale di stagione, "What Was Meant To Be", sia stato così movimentato e ricco di domande senza risposta.

Con la crescita dell'importanza di nuove culture e l'annuncio di un altro cattivo, è innegabile che la storia non sia finita. Anche se la seconda stagione si è conclusa bene, ci sono ancora domande che rimarranno senza risposta fino all'arrivo de La Ruota del Tempo 3, il che potrebbe richiedere un po' di tempo. Anche se alcune risposte si trovano nella serie di libri di Jordan, lo show ha preso una nuova strada e alla fine dovrà rispondere da solo ad alcune domande.

Cosa farà Rand nei panni del Drago Rinato? Ora che è stato ufficialmente dichiarato il Drago Rinato, Rand deve continuare a compiere le varie profezie che lo riguardano. Il suo destino è quello di salvare o distruggere il mondo, ma Rand è disilluso da questo fatto. Sembra ineluttabile, dato che la sua vita si svolge come previsto. Tuttavia, le profezie sono vaghe e confuse, quindi Rand deve decidere come procedere da solo, soprattutto perché le persone di cui si può fidare diminuiscono.

Nynaeve riuscirà a superare il suo blocco? Il personaggio affronta una sfida particolare nel corso della seconda stagione. Sebbene sia in grado di incanalare una quantità di Potere Unico superiore a quella della maggior parte delle Aes Sedai completamente addestrate, ha un blocco che le impedisce di usare le sue capacità in modo costante. In grado di canalizzare solo quando è arrabbiata, Nynaeave non può imparare come la maggior parte delle Novizie e delle Accettate della Torre Bianca, né è di grande aiuto nella battaglia di Falme. Nynaeve dovrà scoprire cosa le impedisce di canalizzare il potere e superarlo per proteggere gli altri e se stessa.

Cosa significa quando Aviendha chiama Rand "Car'a'carn"? Quando Rand viene proclamato il Drago Rinato, viene fatto un altro nome, che potrebbe essere meno familiare per il pubblico. Aviendha (Ayoola Smart) spiega a Perrin alcune cose, ma nonostante ciò, l'attore rimane mistificato dagli Aiel. Provenendo da una cultura drasticamente diversa, non condividono le profezie del Drago Rinato, ma hanno una leggenda su un altro, il Car'a'carn, o capo dei capi. Quest'uomo è destinato a guidare il loro popolo. Queste donne hanno viaggiato lontano dalla loro casa alla ricerca del leggendario Car'a'carn.

Qual è il piano di Moghedien? Negli ultimi minuti del finale de La Ruota del Tempo 2 viene introdotto un nuovo cattivo. Uno dei tredici Forsaken, Moghedien (Laia Costa), appare per mettere in guardia Lanfear (Natasha O'Keeffe) da Rand e dai suoi amici, rivendicandoli come proprietà sua e degli altri. Questo significa che Rand ha liberato i nemici che credeva in trappola. Ma cosa vuole Moghedien da loro? Ishamael e Lanfear volevano far scivolare Rand nell'Oscurità, essendo amici di Lews Therin, ma Moghedien non sembra condividere il loro debole per il nemico reincarnato. Sebbene le sue intenzioni siano sconosciute, i piani di Moghedien potrebbero essere ancora più pericolosi.

Per rispondere a tutte queste domande non ci resta che attendere la Stagione 3 de La Ruota del Tempo.