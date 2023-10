La Ruota del tempo 2: Prime Video ha migliorato Lan rispetto ai libri?

La Ruota del Tempo è una di quelle serie televisive cominciate decisamente in sordina, non è mai stato uno di quelli spettacoli che attraggono molto l'attenzione, forse perché all'apparenza sembra una serie fantasy come se ne vedono tante ormai. Eppure le sorprese che ha riservato gli spettatori non le dimenticheranno facilmente.

Lo spettacolo si basa sui romanzi originali scritti da Robert Jordan, tuttavia come ogni trasposizione che si rispetti le differenze rispetto alle opere di partenza sono molto evidenti, ma questo non è detto sia necessariamente un male.

Se è infatti vero che quando si decide di andare al di fuori del materiale su cui ci basiamo, di cui ne è un esempio ciò che potete leggere nella nostra recensione di Game of Thrones 8, è anche da sottolineare come altre volte si possa riuscire ad approfondire o a rendere meglio degli elementi a cui su carta non è stato dato il giusto spazio.

Nel caso de La Ruota del Tempo, questa operazione è stata fatta con il personaggio di Lan, al quale è sono stati donati una caratterizzazione ed un approfondimento psicologico migliore a questo punto delle vicende, rispetto a come è stato descritto nei libri di Jordan.

Voi che ne pensate? Se ve lo foste perso oltretutto, sapevate che Gli Anelli del Potere ha avuto solo 6 nomination?