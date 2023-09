La ruota del tempo 2, promossa o bocciata? Cosa dicono i voti Rotten Tomatoes

Dopo l’uscita del trailer di La ruota del tempo stagione 2, la serie ha finalmente debuttato sulla piattaforma Amazon Prime Video e l’embargo sulle recensioni è stato rimosso. Le valutazioni sono abbastanza variegate.

Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, partendo da un iniziale 63% di valutazione, il voto della critica si è momentaneamente spostato verso l’80% di indice di gradimento per un totale di 15 valutazioni. Tra le recensioni più positive possiamo trovare quella di Helen O’Hara dell’Empire Magazine che scrive: “Il cast sembra ora più a suo agio e la posta in gioco sempre più alta, in un adattamento intelligente e complicato che si prende dei rischi degni di nota, pur rimanendo fedele a ciò che i fan amano dei libri.” Tra i commenti più negativi troviamo invece quello del Daily Telegraph UK tramite Ed Power: “I costumi sembrano ancora finti, le scenografie hanno una lucentezza da cartone, e il ritmo è fuori luogo.”

Sul versante del pubblico generale invece la stima sembra essere momentaneamente molto alta, con un indice di gradimento del 94%. I fan hanno trovato interessante la scrittura dei personaggi, gli effetti visivi e la fedeltà ai libri che hanno ispirato la serie tv.

Questa stagione adatterà quello che è generalmente considerato uno dei romanzi più popolari della serie, La grande caccia, anche se potrebbe includere anche elementi del terzo libro, La rinascita del drago.

La prima stagione ebbe un discreto successo (qui potete trovare la nostra recensione di La ruota del Tempo prima stagione), pensate che la seconda serie di episodi di La ruota del Tempo possa in qualche modo raggiungere o superare lo stesso grado di approvazione? Fatecelo sapere nei commenti.