La Ruota del Tempo 2, quando esce il nuovo episodio su Prime Video?

A due anni di distanza, La Ruota del Tempo è tornata ad appassionare i tanti fan che già conoscevano la saga di Robert Jordan prima della sua incursione su Prime Video e, ovviamente, anche coloro che sono entrati in contatto con questo fantastico mondo proprio grazie allo show con Rosamund Pike: ma quanto bisognerà pazientare per i nuovi episodi?

Andiamo con ordine: la seconda stagione dello show, che proprio in queste ore sta raccogliendo i primi giudizi su Rotten Tomatoes, sarà pubblicata da Prime Video nella maniera a cui già precedentemente la piattaforma ci ha abituati, ovvero non tutta in una volta (con buona pace degli adepti del binge watching, che presumibilmente continueranno a preferire il metodo Netflix).

Quest'oggi hanno dunque fatto il loro esordio nel catalogo Prime Video i primi tre episodi della seconda stagione della serie: per il quarto episodio bisognerà quindi attendere venerdì 8 settembre, mentre i successivi quattro episodi arriveranno rispettivamente il 15 settembre, il 22 settembre, il 29 settembre e il 6 ottobre.

Per seguire le nuove avventure di Moiraine e soci bisognerà dunque pazientare di settimana in settimana e di venerdì e in venerdì: sarete in grado di mantenere il sangue freddo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere su La Ruota del Tempo prima di immergervi nella visione.