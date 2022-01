La ruota del tempo 2, quando esce la prossima stagione su Amazon Prime Video?

Ha riscosso un notevole successo La Ruota del Tempo, la nuova serie fantasy di Amazon Prime Video che è riuscita a imporsi al fianco di grandi titoli del genere come avevano fatto, a suo tempo, i romanzi di Robert Jordan da cui è tratta. Eppure, proprio per altre contingente, sembra dovremo aspettare per la stagione due.

Si poteva intuire già dall’enorme budget de La Ruota del Tempo, che Amazon Studios stesse scommettendo, e scommettendo forte, sul nuovo titolo fantasy tratto dall’amatissima saga di romanzi di Robert Jordan. Non era cosa facile imporsi in un genere come quello del fantastico, con una fanbase molto estesa ma anche molto esigente, disposta a cambiare idea dall’alba al tramonto su un titolo che, soprattutto, non rispetti il valore del materiale di partenza. E la saga di Robert Jordan, di fan, ne ha molti. Ma altrettanti sembrano essere confluiti nell’adattamento per piccolo schermo.

Buoni gli ascolti e soprattutto entusiastiche le dichiarazioni di Amazon, già al lavoro su una seconda stagione per la serie con protagonista Rosamund Pike. L’attrice di Gone Girl di David Fincher interpreta qui una componente delle Aes Sedai, una congregazione di donne capaci di sfruttare la magia. Si metterà in viaggio assieme a cinque donne e uomini, spinti dalla profezia del Drago Rinato. Una figura mitica che, si vocifera, sarà l’artefice della salvezza o della distruzione del loro mondo e che si nasconde proprio nella loro compagnia.

La scorsa stagione si è conclusa con la sconfitta del Tenebroso da parte di Rand al’Thor. Quest’ultimo decide però di non fare ritorno con Moraine: dovrà riferire a tutti che lui è morto. Sono quindi molte le cose che devono succedere nella seconda stagione de La Ruota del Tempo, e ancora più interessanti i risvolti riguardanti Rosamund Pike in La Ruota del Tempo 2. Sui progetti in cantiere si è espresso il produttore esecutivo Vernon Sanders: “Ci immergeremo nella seconda stagione chiedendoci: 'Cosa possiamo fare di ancora meglio ora che abbiamo introdotto questo mondo gigantesco e i suoi personaggi?'. Possiamo già prevedere una seconda stagione più grandiosa e coraggiosa per La Ruota del Tempo".

Proprio per l’attenzione che Amazon sta riservando alla serie, però, sembra che si dovrà attendere più del previsto per vedere la seconda stagione. Questo perché, nel corso del 2022, il gigante dello streaming ha in programma di far uscire una delle serie più attese di tutto l’anno: Gli Anelli del Potere, prequel de Il Signore degli Anelli. Dal momento che le serie condividono anche lo stesso genere, il successo della prima potrebbe adombrare la seconda.

Queste le parole di Sanders: "Dobbiamo essere molto cauti sul come lanceremo e distribuiremo questi due show. Nelle nostre menti sono due serie completamente diverse, ma siamo consapevoli che i fan del genere sono gli stessi e non vediamo l'ora di mostrare loro i contenuti che abbiamo”. Realisticamente quindi, considerando che Gli Anelli del Potere dovrebbe uscire a inizio settembre, potremmo aspettarci la distribuzione dell'altro show Amazon verso fine 2022 o inizio 2023. Voi lo state seguendo? Vi è piaciuta la prima stagione? Ditecelo nei commenti!