La Ruota del Tempo 2, rivelato il poster dell'attesissima serie fantasy

Dopo aver svelato la data delle premiere di La Ruota del Tempo 2, Prime Video ha pubblicato il poster dell'attesissima seconda stagione della serie fantasy basata sugli omonimi romanzi di Robert Jordan e Brandon Sanderson.

Nel poster spiccano alcuni personaggi principali dello show Prime Video come Moiraine Damodred interpretata da Rosamund Pike, al'Lan Mandragoran a cui da il volto Daniel Henney e Nynaeve al'Meara interpretata da Zoë Robins.

La serie fantasy ha debuttato su Prime Video nel 2021 ricevendo un grande successo dal pubblico e decretandone facilmente una seconda stagione: ad aver conquistato anche chi ha sentito il titolo La Ruota del Tempo per la prima volta è stata l'avvincente storia di questo mondo fantastico dove la magia chiamata Unico Potere è destinata esclusivamente a un cerchio ristretto di donne tra cui Moiraine Damodred appartenente alla potente organizzazione delle Aes Sedai: la donna, un giorno, giunge in un villaggio dichiarando che tra i cinque giovani da lei prescelti si nasconde la reincarnazione del Drago Rinato, un antico potere in grado di distruggere il mondo.

La Ruota del Tempo 2 porterà sul piccolo schermo numerose battaglie contro l'Oscuro mentre le visioni di Moiraine sul futuro gettano nuove angosce nella sua missione: nell'attesa che arrivi l'1 settembre potete dare un'occhiata alle clip del dietro le quinte della seconda stagione di La Ruota del Tempo!