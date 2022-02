La Ruota del Tempo 2: scelto l'attore che interpreterà Elyas Machera

I produttori della serie La Ruota del Tempo hanno confermato che nel corso della seconda stagione dello show verrà introdotto il personaggio di Elyas Machera, che i fan dei romanzi conoscono fin dal primo libro della saga fantasy di Robert Jordan. Non solo, Prime Video ha anche comunicato il nome di chi lo interpreterà nel corso dello show.

Secondo quanto comunicato dal sito WoTSeries, il personaggio di Elyas Machera sarà interpretato da Gary Beadle, attore britannico noto principalmente per la sua partecipazione a parecchie produzioni targate BBC e inerenti agli adattamenti televisivi dal teatro classico. Il suo ruolo più famoso finora è stato quello di Paul Trueman nella soap opera EastEnders.

Questo è finora l'unico aggiornamento in merito alla seconda stagione de La Ruota del Tempo. Qualche settimana fa era giunta la notizia relativa al budget de La Ruota del Tempo 2, che dopo i 10 milioni di dollari a episodio stanziati per la prima stagione, è destinato ad aumentare ancora. Molte le differenze con l’originale e moltissime le domande lasciate irrisolte da La Ruota del Tempo, che dovranno trovare risoluzione nella prossima stagione. Il che è “giustificato” dal desiderio, da un lato, di imprimere ritmi più rapidi e adatti al piccolo schermo a una saga molto più di largo respiro; e dall’altro di riuscire ad adattare tutti e 14 i romanzi di Jordan.

Non solo: la seconda stagione dello show dovrà fare i conti con l'arrivo de Gli Anelli del Potere, la serie basta su Il Signore degli Anelli che Prime Video farà debuttare sulla propria piattaforma il prossimo settembre. Sicuramente avere due saghe fantasy nel proprio listino è qualcosa di complicato da gestire, ma al momento Amazon non sembra preoccupata. Oltre a influenzare la data di uscita de La Ruota del Tempo 2, ha spinto Amazon se non a eguagliare quantomeno ad “avvicinare” i due budget.