La ruota del tempo 2: spiegazione di quei grossi cambiamenti nel finale di stagione

La ruota del tempo è stata rinnovata per una terza stagione, ma c'è ancora molto da dire su quella appena conclusa: in una nuova intervista, infatti, il creatore Rafe Judkins ha colto l'occasione per analizzare quanto visto nella serie TV basata sugli omonimi romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson.

Alla domanda sul significato della scena in cui Mat, tentato dall'Oscuro, affronta i propri demoni interiori, questa è stata la risposta di Judkins: "Una cosa importante per noi nei confronti di Mat, in questa stagione, è stata mostrare il tratto fondamentale del suo carattere, lo stesso che traspare dai romanzi. Per Mat tutto ciò significa essere un eroe, ma non è sicuro di raggiungere uno status simile. Senza contare il suo terribile stato d'animo, derivante dall'aver abbandonato i compagni".

Altrettanto complessa è la situazione di Perrin. "Ha un grande senso di colpa per i due Manti Bianchi che ha ucciso nel primo libro", perciò "si trova in una situazione davvero complicata, non sa cosa gli riserverà il futuro in relazione ai Mantelli Bianchi stessi e ai Fiumi Gemelli. Quando Dain Bornhald cerca di vendicarsi dopo l'uccisione del padre, spingerlo a uccidere Bornhald lo porta a un'emotività estrema. Sono davvero entusiasta della decisione: l'arco narrativo riguardante il rapporto tra Perrin e la violenza diventa sempre più chiaro".

Nel raccontare lo scontro finale, Judkins ha concluso: "Gli spettatori hanno visto moltissime battaglie ambientate nei cieli – basti pensare ai film Marvel e DC –, ma noi abbiamo pensato di creare una conformazione differente: ambientare la scena nella torre... sì, in un certo senso la rende più reale. Anche a livello pratico, considerando tutti gli effetti speciali di cui abbiamo fatto a meno".

Il gran numero di personaggi in un frangente simile deriva proprio dalla volontà di esprimere "la sensazione che tutti loro abbiano mantenuto le distanze per gran parte della stagione. E ora eccoli qua, tutti insieme. Per quanto cerchino di proteggersi a vicenda, per quanto Rand cerchi di salvaguardarli tenendoli distanti, in realtà sono consapevoli che soltanto rimanendo uniti possono manifestare il massimo potenziale".

A proposito, sapevate che le riprese de La ruota del tempo 3 hanno preso già il via, nonostante gli scioperi attualmente in corso? Forse potremo assistere alla terza parte ben prima del previsto!