La Ruota del Tempo 2: svelata la finestra d'uscita dei nuovi episodi su Prime Video

La seconda stagione de La Ruota del Tempo è ancora in fase di produzione e solo qualche settimana fa si sono aggiunte altre new entry al cast. Tuttavia, i lavori dovrebbero essere in dirittura d'arrivo e quindi è solo questione di tempo prima di poter vedere alcune anticipazioni come nuove immagini o trailer. Intanto, scopriamo quando debutterà.

In un comunicato stampa di Amazon Studios, il colosso dello streaming ha spiegato che gli utenti di Amazon Freevee potranno vedere in streaming la prima stagione de La Ruota del Tempo a partire dal 26 marzo, "prima della première della seconda stagione che avverrà quest'anno su Prime Video". Questo conferma che la seconda stagione arriverà sul piccolo schermo entro il 2023, senza che sia stato fatto alcun annuncio ufficiale in merito.

Basata sull'omonima serie di romanzi fantasy di Robert Jordan, gli ultimi tre dei quali sono stati completati da Brandon Sanderson, La Ruota del Tempo ha debuttato su Prime Video nel novembre 2021 con grande successo di pubblico (e meno di critica). Mentre i fan hanno atteso con ansia le nuove location e i personaggi che la seconda stagione introdurrà, Amazon ha già rinnovato La Ruota del Tempo per una Stagione 3 fissando le nuove riprese per questa primavera.

Tra gli attori che ritorneranno ci sono Josha Stradowski (Rand al'Thor), Marcus Rutherford (Perrin Aybara), Zoë Robins (Nynaeve al'Meara), Madeleine Madden (Egwene al'Vere), Kae Alexander (Min Farshaw), Hammed Animashaun (Loial), Priyanka Bose (Alanna Mosvani), Taylor Napier (Maksim) e Jennifer Cheon Garcia (Leane Sharif).

La star della serie Marcus Rutherford, che interpreta Perrin Aybara, ha parlato dell'evoluzione del cast principale dello show che avverrà nel corso della seconda stagione de La Ruota del Tempo: "Hanno iniziato ad accettare e ad avere fede nella profezia e nel loro destino, quindi c'è più maturità in loro". Aybara ha aggiunto parlando dell'atmosfera generale dei nuovi episodi: "È più oscura, più realistica e un po' più brutale... Non vedo l'ora che la gente li veda".